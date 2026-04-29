Ministarstvo kulture otkupilo sliku Paje Jovanovića na aukciji u Londonu

Ministarstvo kulture Srbije otkupilo je umetničko delo „Stražar koji se odmara“, slikara Pavla Paje Jovanovića, na aukciji u Londonu za 170.000 funti, saopšteno je danas.

Kako se navodi, reč je o ulju na platnu, dimenzija 44,5 x 53,5 centimetara, a umetničko delo je kupljeno na aukciji u aukcijskoj kući Sotbis (Sotheby’s) u Londonu. Kupovinu je, po ovlašćenju Vlade Srbije, obavila ambasada Srbije u Velikoj Britaniji a plan je da slika bude predata Istorijskom muzeju. Ministar kulture Nikola Selaković je ocenio da otkup slike Paje Jovanovića predstavlјa „nastavak dosledne i odgovorne kulturne politike, usmerene na zaštitu, očuvanje i