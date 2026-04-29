Enrike: Recept za prolaz – da damo najmanje tri gola u Minhenu

Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je da je prvi meč polufinala Lige šampiona protiv fudbalera Bajerna najbolji u njegovoj trenerskoj karijeri.

Fudbaleri PSŽ-a su u utorak uveče u Parizu pobedili Bajern rezultatom 5:4 (3:2) u spektakularnom duelu. „Pokazali smo zašto smo aktuelni evropski šampioni i zašto je naš protivnik do sada samo dva puta izgubio. Možemo da budemo ponosni na naš nastup. Tokom svoje karijere nikada nisam video takav intezitet i tako visoke fizičke nivoe. Sada nije vreme da pričamo o greškama, svaki igrač zaslužuje poštovanje. Ovo je bez sumnje bila najbolja utakmica ikada koju sam