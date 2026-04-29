Tjeri Anri protiv ostatka sveta: "Ovo je Tiktok fudbal, školska utakmica"

Legendarni fudbaler, sada stručni konsultant na CBS Sportsu Tjeri Anri nije bio oduševljen utakmicom Pari Sen Žermena i Bajerna (5:4) prošle večeri.

I, jedan je od retkih. Nije da mu pojedini delovi izlaganja nisu istiniti, ali zar se fudbal upravo ne igra zbog golova? "Slušajte, moramo ozbiljno da razgovaramo o onome što vidimo. Svi na društvenim mrežama viču: 'Oh, kakva utakmica!". Ali, da li je? Stvarno? Moramo da prestanemo. Moramo da prestanemo da ovo nazivamo 'odličnim fudbalom'. Ono što smo videli večeras nije bilo polufinale Lige šampiona. Bio je to ulični fudbal, školska utakmica", rekao je Anri u