Zvanično - Poznat datum odigravanja F4 KLS

Prvi Fajnal-for turnir Košarkaške lige Srbije održače se od 29. do 31. maja u Nišu, objavljeno je od strane takmičenja.

Iako je postojala ideja da se završni turnir odigra nedelju dana ranije, o čemu smo izvestili, došlo je do promene plana i najbolja četiri tima u Srbiji u Nišu će nastupati između 29. i 31. maja. Prethodno će se igrati četvrtfinale koje se igra na dve dobijene utakmice i počinje danas utakmicom Crvene zvezde i Zlatibora. Za plasman u Niš boriće se: Partizan, Crvena zvezda, Spartak, Mega, FMP, Borac, Zlatibor i Sloboda Užice.