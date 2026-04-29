Obožava Đokovića i igraće za njega, Novak dobio loše vesti, Zverev “preživeo” i pobegao Srbinu na ATP listi

Nemački teniser Aleksander Zverev je savladao Jakuba Menšika posle tri odigrana seta - 2:1 (6:4, 6:7, 6:3) i plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Madridu, gde će igrati protiv Flavija Kobolija koji je bio bolji od Danila Medvedeva, takođe u maksimalnom broju odigranih setova.

Ovim rezultatom pobegao je Novaku Đokoviću na 655 bodova i dodatno otežao Srbinu posao da ga prestigne pre Rolan Garosa. Uspeo je Zverev da dođe do brejka u prvom gemu u meču, do kraja seta je čuvao stečenu prednost, dozvolivši Menšiku samo jednu brejk loptu, te poprilično lako došao do vođstva. Drugi period je doneo veliku neizvesnost, obojica tenisera držala su svoj servis, a tokom 12 gemova nismo videli brejk loptu, pa je odluka pala u tajbrejku. U njemu je