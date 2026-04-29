San Antonio završio posao! Viktor Vembanjama čeka Nikolu Jokića

Košarkaši San Antonija plasirali su se u polufinale plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige, pošto su na svom terenu pobedili Portland rezultatom 114:95 u petom meču prvog kola plej-ofa.

Košarkaši San Antonija su do polufinala plej-ofa Zapada stigli serijom 4:1 u pobedama protiv Portlanda. Najefikasniji u ekipi San Antonija bio je Dearon Foks, koji je postigao 21 poen, dok je Džulijan Šempenji dodao 19. Francuski košarkaš Viktor Vembanjama je meč završio sa 17 poena, 14 skokova, šest blokada i tri asistencije. Kod gostiju, najbolji je bio Deni Avdija sa 22 poena, dok je Džeremi Grant ubacio 12. Košarkaši San