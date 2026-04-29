Sveti gral roditeljstva: Kako da dete zavoli da uči?

Niko ne voli da bude glup! Zato bi bilo idealno da se svaka epizoda učenja završi doživljajem uvećane kompetentnosti, a ne samo sa olakšanjem jer je muka prošla

Urbana legenda kaže da je Alija Sirotanović od Tita tražio samo veću lopatu. Istina ili propaganda – ne znam, ali mogu da zamislim i tinejdžera koji traži veći domaći, koji je odgovoran, koji promišlja o svojoj budućnosti, kojeg ne treba podsećati, koji čezne za odgovornostima… Lako mi je da zamislim takvog učenika ne zato što sam ga video rođenim očima (povremeno se u prirodnom staništu sreću primerci slični ovom opisu, doduše iznimno retko), već zato što sam