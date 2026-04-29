Za praznike bez obilnih padavina, tokom leta više od pedeset tropskih dana

Vranje - Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je za RTS da nam sledi promena vremena, pad temperature od pet do šest stepeni i talas vlažnog vazduha koji će usloviti kišu, ali da nije reč o obilnim padavinama. „Količine padavina koje se prognoziraju su između 5 i 10 litara po kvadratnom metru na jugu Srbije, što nije velika količina.

Mnoga mesta na jugoistoku Srbije ostaće bez kiše, a pad temperature biće za pet do šest stepeni. Danas će maksimalne temperature biti do 15 stepeni na zapadu, a na jugu i jugoistoku do 23 stepena“, rekao je Sovilj za RTS. Prema njegovim rečima, kiša će na planinama u noćnim satima preći u sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, ali će padavine sutra posle podne prestati, uz razvedravanje. „Na visokim planinama temperature će biti oko nule, a u nižim predelima