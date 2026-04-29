Nekad „Gotov je!”, danas „Studenti pobeđuju!”: Koliko studentske parole nerviraju Vučića

Slogan „Studenti pobeđuju” za kratko vreme prerastao je u poruku optimizma, prkosa i vere u promene. Dok vlast pokušava da odgovori sopstvenom verzijom iste ideje, stručnjaci ocenjuju da snaga ove parole leži upravo u osećaju da je pobeda moguća

Studenti su najavili novu akciju u okviru koje će širom Srbije podeliti 400.000 nalepnica sa natpisom „Studenti pobeđuju". Biće postavljeno više od 100 štandova u 54 grada širom zemlje. „Ono što smo započeli u decembru sa 400.000 potpisa, sada nastavljamo još konkretnije: spremili smo isto toliko nalepnica koje moraju da stignu u svaki ćošak Srbije. Dođite da zajedno oblepimo Srbiju istinom", poručili su studenti u pozivu na društvenim mrežama.