Srbija kupila sliku Paje Jovanovića u Londonu za skoro 200.000 evra

Ministarstvo kulture Srbije otkupilo je delo Paja Jovanović „Stražar koji se odmara” na aukciji u Londonu za 170.000 funti, odnosno oko 196.000 evra. Slika iz čuvenog orijentalističkog ciklusa biće smeštena u zbirku Istorijskog muzeja Srbije

Ministarstvo kulture Republike Srbije otkupilo je umetničko delo Paje Jovanovića „Stražar koji se odmara“ za 170.000 funti (oko 196.000 evra), bez pratećih troškova. Slika dimenzija 44,5 x 53,5 centimetara otkupljena je putem javne aukcije, 28. aprila u aukcijskoj kući Sotheby’s u Londonu. Vlada Republike Srbije ovlastila je Ambasadu Republike Srbije u Velikoj Britaniji da na javnoj aukciji kupi dragoceno delo, kojim je obogaćeno kulturno nasleđe naše zemlje, a