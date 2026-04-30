Španija nabavlja Hürjet: Turski avion postaje SAETA II, menja F-5

U pogonima Airbusa u mestu Hetafe kod Madrida u utorak 28. aprila zvanično je predstavljen Integrated Combat Training System (ITS-C), odnosno novi avion za obuku pilota španskog ratnog vazduhoplovstva, zasnovan na turskoj platformi Hürjet, koji će u Španiji nositi istorijsko ime SAETA II.

Ovaj naziv predstavlja direktan omaž modelu HA-200 Saeta, prvom mlaznom avionu španske proizvodnje, čime se turska letelica simbolično integriše u nacionalnu tradiciju. Jučerašnja svečana ceremonija u označila je suštinski prelazak sa političkih dogovora na konkretnu industrijsku realizaciju programa nabavke novih školskih mlaznjaka za špansko vazduhoplovstvo. Ono što je iz evropskog ugla još bitnije, ugovor je definisao Airbus kao glavnog izvođača radova i