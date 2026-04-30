Potvrđeno; Dogodila se velika tragedija; Dečak preminuo nakon što mu je gol pao na glavu

Dečak J.K. (12) podlegao je povredama zadobijenim na zatvorenom fudbalskom terenu na Cetinju, potvrđeno je danas.

Dečak iz Nikšića je sinoć zadobio teške povrede kada ga je u glavu udarila konstrukcija gola dok je igrao fudbal sa drugarima. Sa teškim povedama prevezen je na ukazivanje lekarske pomoći, ali su napori lekara da mu spasu život bili uzaludni prenose podgorički mediji. Iz Uprave policije podgoričkom Danu je nezvanično potvrđeno da im je prijavljeno da se dogodila tragedija u kojoj je u "balonu" za fudbal povređen dečak, koji je kasnije preminuo. O nesreći je