MUP: Od početka godine 120 poginulih u udesima, najkritičniji dani vikenda

U Srbiji je od početka godina 120 osoba poginulo u udesima a najviše saobraćajnih nesreća sa fatalnim ishodom dešava se u danima vikenda, upozorilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

MUP je apelovao na vozače da tokom prvomajskih praznika poštuju propisana ograničenja brzine, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, koriste sigurnosni pojas i posebnu pažnju obrate na zaštitu dece i drugih ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju.

"Odgovornim ponašanjem svakog pojedinca možemo doprineti smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i sačuvati ljudske živote", navedeno je u saopštenju.

Najavljeno je da će Uprava saobraćajne policije u narednom periodu sprovoditi pojačane kontrole, posebno u dane vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno uzrokuju saobraćajne nezgode.