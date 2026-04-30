MUP: Od početka godine 120 poginulih u udesima, najkritičniji dani vikenda

Beta pre 43 minuta

 U Srbiji je od početka godina 120 osoba poginulo u udesima a najviše saobraćajnih nesreća sa fatalnim ishodom dešava se u danima vikenda, upozorilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

MUP je apelovao na vozače da tokom prvomajskih praznika poštuju propisana ograničenja brzine, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, koriste sigurnosni pojas i posebnu pažnju obrate na zaštitu dece i drugih ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju.

"Odgovornim ponašanjem svakog pojedinca možemo doprineti smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i sačuvati ljudske živote", navedeno je u saopštenju.

Najavljeno je da će Uprava saobraćajne policije u narednom periodu sprovoditi pojačane kontrole, posebno u dane vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno uzrokuju saobraćajne nezgode.

(Beta, 30.04.2026)

Povezane vesti »

Neophodan veći oprez učesnika u saobraćaju tokom vikenda

Neophodan veći oprez učesnika u saobraćaju tokom vikenda

Povezane vesti »

Otvoren konkurs za upis na vazduhoplovni smer Vojne akademije i Vojne gimnazije

Otvoren konkurs za upis na vazduhoplovni smer Vojne akademije i Vojne gimnazije

"Čije je ono devojče" - sjajan koncert! Večeras još jedan

"Čije je ono devojče" - sjajan koncert! Večeras još jedan

Slika Indije u srpskoj književnosti i kulturi

Slika Indije u srpskoj književnosti i kulturi

Sindikalci se zahvaljuju Bosketu zbog radnika propale „Koštane“ iz Vranja?

Sindikalci se zahvaljuju Bosketu zbog radnika propale „Koštane“ iz Vranja?

Očišćen kanjon Vučjanke pred prvomajske praznike

Očišćen kanjon Vučjanke pred prvomajske praznike

