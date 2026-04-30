Vučić: Srbija izgubila 100 miliona evra zbog rasta cene nafte i poskupljenja goriva

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je Srbija zbog smanjenja akciza da bi ublažila cenu goriva i rasta troškova izgubila do sada oko 100 miliona evra.

On je na TV Pink rekao da je po nekim računicama zbog viših cena nafte izgubljeno 67-68 miliona evra, ali zbog još nekih plaćanja - 100 miliona evra.

"Ako se ovako nastavi imaćemo ogromno 'krvarenje'. Uspeli smo da držimo stopu javnog duga na 45 odsto BDP-a, što je upola manje nego kod najmoćnijih evropskih zemalja", rekao je Vučić.

Dodao je da "neće da uništava stadard građana povećanjem cena goriva", ali da ne garantuje da će "sve biti idealno ako se ovako nastavi".

"Verujem da možemo još neko vreme da izdržimo, a i duže, imaćemo problema sa kerozinom, ali manje nego drugi", rekao je Vučić.

Naveo je da se i sada izvozi benzin jer ima viška, pa je odobreno 12.000 tona za plasman u Bosnu i Hercegovinu.

Vučić je rekao da očekuje da se problem vlasništvom Naftne industrije Srbije reši do 22. maja. 

Govorio je i o drugim temama i rekao da "moli građane da plate 100 evra" za evidentiranje nelegalne imovine da im to "ne propadne".

(Beta, 30.04.2026)

