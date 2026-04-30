Cena nafte najviša u poslednje četiri godine

Pojačana američka blokada Ormuskog moreuza

Cena nafte Brent dostigla je najviši nivo u poslednje četiri godine nakon informacija da će američka vojska predstaviti predsedniku SAD Donald Tramp (Donald Trump) moguće opcije za akcije protiv Irana. Prema navodima Axiosa, američka Centralna komanda priprema planove potencijalnih vojnih mera, što je pojačalo strahovanja od novog sukoba na Bliskom istoku i dodatnog stezanja američke blokade iranskog izvoza. Tramp je ranije odbacio predlog Teherana za ponovno