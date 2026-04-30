(Foto, video) Alarm pred Prvi maj! Sneg od jutros veje u ovom delu Srbije: Vozači, oprez zbog opasnih vremenskih prilika

Kraj aprila doneo je iznenadni sneg i zimski ambijent, što je neuobičajeno za ovo doba godine Sneg koji pada može da stvori probleme u saobraćaju, posebno jer su vozači već prešli na letnje gume Iako smo kalendarski uveliko u proleću, poslednji dani aprila doneli su pravi zimski scenario na najpopularnijim srpskim planinama.

I dok se mnogi pripremaju za prvomajske praznike, Zlatibor, Kopaonik i Divčibare jutros su osvanuli pod snegom. Kako se vidi na kamerama uživo na Zlatiboru uveliko pada sneg i to jakog intenziteta. Snimci sa Kraljevog trga prikazuju manji snežni pokrivač na šetalištu, klupama i obali jezera. - Kiša je tokom noći prešla u susnežicu i sneg, a sada je počelo lepo da veje. Izgleda da će biti tačne sve one prognoze o zimi koja se vraća u maju - rekao je za RINU jedan od