"Ne mešaj se!" Tramp besan, žestoko udario na Merca: Raskol sve veći

Tramp je poručio Mercu da se više posveti rešavanju problema u Nemačkoj, posebno imigracije i energetike Merc je izjavio da ne vidi strategiju SAD za izlazak iz rata sa Iranom i ocenio da je Amerika ponižena od strane Irana Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je danas kritikovao nemačkog kancelara Fridriha Merca, poručivši mu da bi trebalo da se više fokusira na okončanje rata između Rusije i Ukrajine, a manje na, kako je naveo, mešanje u