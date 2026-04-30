Saslušan ubica sa Novog Beograda: Muškarca (89) ubio čekićem da bi ukrao auto, pa pobegao – evo kako se branio pred tužiocem…

Tužilaštvo je predložilo pritvor zbog opasnosti od bekstva, ponavljanja dela i uznemirenja javnosti s obzirom na težinu zločina Lazar Č. je čekićem zadao više udaraca žrtvi kako bi mu oduzeo vozilo, nakon čega je žrtva preminula, a osumnjičeni pobegao sa lica mesta U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Lazar Č. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je 28. aprila 2026. godine pri izvršenju krivičnog dela razbojništva, lišio života oštećenog M.K.