Cena benzina nepromenjena, dizel poskupeo za dva dinara na 221 dinar

Cena benzina u Srbiji ostala je nepromenjena, dok je dizel poskupeo za dva dinara na 221 dinar.

U međuvremenu, Vlada Srbije je odlučila da puštanjem dodatnih količina dizela iz rezervi i produženjem zabrane izvoza nafte i naftnih derivata stabilizuje tržište koje je pod pritiskom globalnih poremećaja i skoka cena nafte zbog sukoba na Bliskom istoku. Cena evrodizela povećana je za dva dinara na 221 dinara po litru, dok je cena benzin ostala 191 dinar, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Cena benzina se nije menjala od 9. aprila.