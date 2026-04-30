Nafta na ratnom vrhuncu zbog izveštaja o američkim opcijama za Iran

Cena nafte tipa brent skočila je na najviši nivo od početka rata nakon što je Axios izvestio da će američki predsednik Donald Trump primiti brifing o novim vojnim opcijama za delovanje u Iranu, što nagoveštava potencijal za novu eskalaciju na Bliskom istoku.

Globalna referentna vrednost porasla je za čak 7,1 odsto, nadmašivši 126 dolara za barel i dostigavši najviši unutardnevni nivo u četiri godine, dok je West Texas Intermediate skočio iznad 110 dolara. Komandant Centralne komande SAD, admiral Brad Cooper, izvestiće Trumpa u četvrtak, što ukazuje na to da se o ponovnom pokretanju borbenih operacija ozbiljno razmišlja, navodi Axios, pozivajući se na dve neimenovane osobe. Prekid vatre traje od početka aprila, ali