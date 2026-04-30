Profit NIS-a u prvom kvartalu skoro 24 miliona evra

Naftna industrija Srbije (NIS) zabeležila je neto dobit od skoro 2,8 milijardi dinara (23,8 miliona evra) u prvom kvartalu ove godine, saopštila je kompanija u četvrtak, dok se približava rok za sklapanje kupoprodajnog ugovora za ruski paket akcija u naftnom preduzeću.

To je značajno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kada je dobit iznosila nepunih 1,5 milijardi dinara (oko 12,8 miliona evra). Ukupni prihodi od prodaje u prva tri meseca 2026. premašili su 66 milijardi dinara (što je za 8,4 odsto niže međugodišnje), dok je EBTIDA bila preko 11 milijardi dinara (skok od 29 odsto međugodišnje). "Grupa je zadržala visoku pozitivnu EBITDA, što odražava otpornost njenog osnovnog poslovanja i sposobnost da generiše