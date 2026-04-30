Predsednik Srbije objavio nove cene goriva: Dizel će da poskupi 2 dinara

Bujanovac, 30. april 2026. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je danas građane o novim cenama goriva na pumpama u Srbiji, koje će važiti od 15 časova. –Danas će biti povrećanje dizela za samo dva dinara, a benzin će ostati ista cena. Kažem samo zato što je cena nafte na svetskom tržištu astronomski skočila. Mi smo pustili rezerve – rekao je Vučić. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela po litru iznosiće tako 221 dinar, a cena benzina ostaje 191 dinar u