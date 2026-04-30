Aleksandra Krunić i Kristina Mladenović obezbedile plasman u polufinale dublova na mastersu u Madridu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić u paru sa francuskinjom srpskih korena Kristinom Mladenović uspela je da se plasira u polufinale dublova na mastersu u Madridu.

One su posle 81 minuta igre savladale Sofiju Kenin rezultatom Su-Vej Hsije 3:6, 6:4, 10:4. U narednoj rundi protivnice će im biti Katerina Sinijakova i Tejlor Taunzend. Kenin i Hsi su u prvom setu povele 5:1, sačuvale prednost brejka i nakon pola sata igre imale 1:0 u setovima. One su posle brejka u sedmom gemu drugog seta povele 4:3, ali su Krunić i Mladenović posle toga napravile dupli brejk i izjednačile rezultat, da bi u super taj-brejku povele sa 7:2, a potom