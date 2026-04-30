Crvena zvezda povela u četvrtfinalnoj seriji KLS-a, uspešan debi Đurišića

Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 1:0 u pobedama protiv Zlatibora u četvrtfinalnoj seriji Košarkaške lige Srbije.

Oni su pred domaćim navijačima ubedljivo slavili rezultatom 112:73 (33:15, 23:20, 34:14, 22:24) i došli na korak od plasmana na fajnal-for koji će se igrati u Nišu od 29. do 31. maja. Zvezdu su predvodili Džordan Nvora sa 18 poena i Tajson Karter sa 17 poena i 12 asistencija. Ognjen Dobrić pobedi je doprineo sa 13 poena i sedam skokova, Nikola Đurišić sa takođe 13 poena, a Ebuka Izundu sa 12 poena i pet skokova. Filip Škobalj dodao je 11 poena i pet skokova, a