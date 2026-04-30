Odluka pada u revanšu: Remi Atletika i Arsenala u taktičkoj borbi na „Metropolitanu“

Fudbaleri Atletiko Madrida i Arsenala remizirali su 1:1 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona.

Jedine golove na utakmici videli smo sa penala, u 44. minutu precizan je bio Viktor Đokereš, a u 56. Hulijan Alvarez. Izvan toga, videli smo veliku bitku dve ekipe na sredini terena i tek po neku izglednu priliku. Više ih je imala domaća ekipa, ali se može reći da je ovo bio realan rezultat nakon svega viđenog na stadionu „Metropolitano“. Atletiko je u drugi deo igre krenuo napadački, u 49. minutu Alvarez je iz slobodnog udarca sa oko 25 metara poslao loptu pored