Pobeda Reala i vođstvo u plej-of seriji protv Hapoela u senci povreda igrača i isključenja Itudisa

Košarkaši Real Madrida poveli su protiv Hapoela iz Tel Aviva u četvrtfinalu Evrolige, pošto su na svom terenu u prvoj utakmici pobedili 86:82 (27:18, 21:15, 22:22, 16:27).

Real je predvodio Fakundo Kampaco sa 21 poenom i četiri skoka, Trej Lajls postigao je 13 poena uz šest skokova, a Mario Hezonja 11 poena uz pet asistencija, četiri skoka i tri ukradene lopte. Ipak ono što bi moglo da zabrine sve navijače „kraljevskog kluba“ je povreda koju je doživeo jedan od najboljih igrača tima Edi Tavaresa koji se već posle tri minuta utakmice nakon jednog skoka srušio na parket i uhvatio za koleno uz bolnu grimasu i odmah se potom uputio u