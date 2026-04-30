Soro novi predsednik VSS: „Selektor neće moći da bude trener u domaćem klubu“

Slobodan Soro je novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije.

Na toj funkciji je nasledio Viktora Jelenića koji je od 2018. vodio trofejnu organizaciju. Novi predsednik Skupštine je Marko Avramović. a pre njega je na tom mestu bio Saša Vlaisavljević. Sa reprezentacijom je Soro osvojio dve olimpijske bronze, dva evropska zlata, srebro i bronzu, jedno svetsko kada je bio u Rimu nezvanični najbolji golman, jedan Svetski kup i četiri Svetske lige. Kasnije je kao direktor i predsednik Novog Beograda učestvovao u stvaranju kluba