„Tri kolone, jedan cilj“: Miloš Jovanović o strategiji opozicije

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović izjavio je danas da će na narednim izborima liste studentskog pokreta i “autentične desnice”, odnosno koalicije NADA, biti potpuno komplementarne i podudarne i ukazao da je za uspeh i pobedu nad režimom Aleksandra Vučića neophodan dobar rezultat obe antirežimsk strane.

Naglašavajući da se ne meša kolegama iz ostatka opozicije u odluke i izbore, Jovanović je rekao da “nije loše da blok proevropske opozicije izađe kao EU5”, čime bi imali jasno definisanu platformu, a na taj način bi se upotpunio nastup i front prema vlastima. “To bi bile tri jasno izdefinisane kolone. Tri kolone, jedan cilj – smena režima”, poručio je Jovanović u stranačkom podkastu “Hajde da pričamo sa Milošem Jovanovićem”, prenosi Simptom. On je ponovio da bez