‘Ukrajina je poražena’: Tramp posle razgovora sa Putinom (ili je mislio na Iran)

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini mogli da se završe „u slično vreme“. „Koji će se se rat prvi završiti? Ne znam, možda će vremenski okvir biti isti. „Ukrajina… sa vojne tačke gledišta, oni su poraženi“, rekao je Tramp novinarima posle jednoipočasovnog telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Međutim, moguće je da je Tramp pomešao Iran i Ukrajinu, jer je odmah posle ove rečenice izneo