Četvrtfinale plej-ofa Evrolige: Olimpijakos, Fenerbahče i Panatinaikos nadomak F4, Đoković posmatrao meč u Atini

Košarkaši Olimpijakosa savladali su Monako rezultatom 94:64 i poveli 2:0 u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa Evrolige.

Pobedu Olimpijakosa protiv Monaka pratili su i Novak Đoković, Janis Adetokumbo i Dejan Bodiroga. Grčki tim predvodio je Saša Vezenkov sa 21 poenom, dok je Nikola Milutinov imao po četiri poena i skoka. Posao im je olakšao Majk Džejms, koji je isključen u finišu prvog poluvremena. Prve plej-of poena upisao je Nemanja Nedović, postigao je četiri. Branilac titule Fenerbahče nadigrao je Žalgiris 86:74 i takođe sa 2:0 došao nadomak Fajnal-fora u Atini. Fenerbahče su