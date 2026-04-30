Industrijska proizvodnja u Srbiji u martu 6,4% veća u odnosu na godinu ranije

Industrijska proizvodnja u Srbiji u martu veća je 6,4% u odnosu na mart 2025. godine, najnoviji su podaci Republičkog zavoda za statistiku.

U odnosu na prosek 2025. godine industrijska proizvodnja u martu veća je 10,5%. Industrijska proizvodnja u periodu januar-mart 2026. godine u odnosu na isti period 2025. godine manja je 0,8%. Tekući desezonirani indeks za mart 2026. godine, u odnosu na februar 2026. godine za industriju ukupno pokazuje rast 5,7%, a za prerađivačku industriju rast od 11,4%. Posmatrano po sektorima, u martu 2026. godine, u odnosu na mart 2025. godine, industrijska proizvodnja u