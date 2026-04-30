Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u prva tri meseca 19 mlrd EUR

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u prva tri meseca ove godine iznosila je nešto više od 19 mlrd EUR, što je bilo 3,3% više nego u isto vreme 2025. godine, saopštio je Republički zavod za statistiku.

U prva tri meseca izvezeno je robe u vrednosti od 8,7 mlrd EUR, odnosno 7,1% više nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz iznosio 10,3 mlrd EUR, što je bilo 0,3% više u odnosu na isti period 2025. godine. Deficit iznosio 1,6 mlrd EUR i bio je manji 25,4% nego u prvom kvartalu lane. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 84,4% i bila je veća od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 79,1 procenata. Spoljnotrgovinska robna razmena bila je