MUP upozorava na porast broja vožnje u suprotnom smeru, apeluje na oprez u saobraćaju

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ukazuje na porast broja slučajeva nepropisne vožnje kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, što predstavlja jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja.

MUP apeluje na sve vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i opreznost u saobraćaju, imajući u vidu da ovakvo ponašanje direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju i može da dovede do najtežih posledica. "Istovremeno, zahvaljujemo građanima koji svojim prijavama nadležnoj jedinici policije, kao i objavama na društvenim mrežama, doprinose otkrivanju i sankcionisanju ovakvih prekršaja i time daju značajan doprinos unapređenju bezbednosti saobraćaja", navodi