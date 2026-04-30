Popodnevni špic u Beogradu: Na Gazeli automobili "stoje", velika gužva i na Autokomandi (foto)
Euronews pre 6 sati | Autor: Euronews Srbija
Na Beogradskim ulicama počeo je popodnevni špic pred praznični produženi vikend.
Kako se može videti na kamerama, na Gazeli automobili "stoje". Slična situacija je i na Autokomandi gde je velika gužva. Printscreen/24sedam S obzirom da je danas poslednji radni dan za većinu ljudi zbog prvomajskih praznika, intenzitet saobraćaja je pojačan. Printscreen/24sedam Gužve su i na Pančevačkom mostu, ali i na prilazu auto-putu iz pravca Zemuna. Printscreen/24sedam Podsetimo, povodom predstojećih praznika oglasilo se i ministarstvo unutrašnjih poslova. Iz