Saobraćajni kolaps na Zlatiboru: Počele su gužve na putevima pred praznik, naoružajte se strpljenjem (video)

Na putu ka Zlatiboru već je zabeležen pojačan intenzitet saobraćaja i duge kolone vozila, naročito od petlje kod Požege do samog turističkog centra, javlja dopisnik Tanjuga.

Vožnja se na pojedinim deonicama odvija usporeno, uz povremene zastoje. Na terenu je primetno veće prisustvo saobraćajne policije, posebno na potezu između Prijepolja i Požege, sa ciljem regulisanja saobraćaja i povećanja bezbednosti svih učesnika. S obzirom na to da se tokom dana očekuje dodatni priliv turista, nadležni apeluju na vozače da budu strpljivi, poštuju propise i prilagode brzinu uslovima na putu. Na Beogradskim ulicama počeo je popodnevni špic pred