Prva faza rekonstrukcije UKC Kragujevac počinje 2027. godine, najavio predsednik Srbije (VIDEO)

Prilikom današnje posete Data centru u Kragujevcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je značajna ulaganja u vitalne projekte za Kragujevac, koji su, kako je istakao, važni za građane Kragujevca i Šumadije.

Kako je istakao, stotine miliona evra biće uloženo u Kragujevac. Vučić je ovom prilikom još jednom najavio početak rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu, istakavši da je to obećano i da će biti obnovljen, kao i da je za prvu fazu planirano 74 miliona evra, koji su već odobreni. Radovi će, kako je ovog puta najavio, početi 2027. godine. Fizički radovi će početi 2027. godine, 2029. ćemo u potpunosti završiti radove na toj prvoj fazi. Pri tome