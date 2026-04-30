Država otvara rezerve: Novi dizel na tržištu, produžena zabrana izvoza i niže akcize

Vlada Republike Srbije odlučila je da na tržište plasira dodatnih 30.000 tona dizela iz robnih rezervi, čime ukupna količina preuzeta od strane naftnih kompanija dostiže 65.000 tona.

Ova mera deo je šire strategije očuvanja stabilnog snabdevanja u uslovima poremećaja na globalnom tržištu energenata. Odluku je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ukazao na finansijski teret ovih mera za državu. „Mi nadopunjujemo te rezerve, ali to morate da platite, jer mi to ne možemo sad da naplatimo iz cene. Nama sad fali 17 miliona evra da ono što smo već dali nadomestimo“, rekao je Vučić. Istovremeno, produžena je zabrana izvoza nafte