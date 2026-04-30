Đedović: Pušteno još 30.000 tona dizela iz rezervi

Vlada Srbije donela je odluku da pusti još 30.000 tona dizela iz rezervi, što je sa prethodno preuzetim količinom od strane naftnih kompanija ukupno 65.000 tona, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Srđan Ilić Ona je na Instagramu navela da je odlučeno i da se produži zabrana izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mesec dana, odnosno do kraja juna, precizirajući da se zabrana odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta, a produžena je kao još jedna od mera da bi se zaštitila snabdevenost našeg tržišta usled globalnog poremećaja i porasta cena nafte. Uz to, kako je naglasila, i akcize