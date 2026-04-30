Dobra vest: Mađarski lekar izveo složenu operaciju na otvorenom srcu na ulici, pacijent preživeo (VIDEO)

Mađarski lekar je izveo složenu operaciju na otvorenom srcu na ulici, za koju stručnjaci kažu da je jedinstvena u Mađarskoj i izuzetno retka širom Evrope. Nacionalni onkološki institut u Budimpešti saopštio je da je njihov glavni hirurg, dr Žolt Dubocki, spasao 30-godišnjeg muškarca koji je bio izboden u srce operišući ga direktno na ulici, jer bi transport do bolnice mogao da košta žrtvu života, objavio je portal onkol.hu.

Kako navodi ovaj specijalizovani portal, pored svog primarnog posla u onkološkom institutu, Dubocki volontira u jedinici za hitne slučajeve mađarske neprofitne organizacije za spasavanje u vazduhu. Njegov tim je u nedelju primio hitan poziv i po dolasku na lice mesta zatekao ranjenog čoveka koji je obilno krvario. Medicinskim radnicima je odmah bilo jasno da je potrebna hitna operacija, ali i da je prevoz pacijenta u bolnicu previše