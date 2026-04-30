Evropski pomorski štit: Savez deset zemalja zbog mogućih ruskih pretnji sa granice otvorenog mora

Velika Britanija se saglasila da učestvuje u osnivanju jedinstvenih pomorskih snaga sa devet evropskih zemalja, kako bi odvratila buduće ruske pretnje sa "granice otvorenog mora" na severu, izjavio je komandant Kraljevske mornarice, general ser Gvin Dženkins.

Brod ruske mornarice, foto: Aleksandr Eremin/Unsplash Dženkins je kazao da, uprkos tekućoj krizi na Bliskom istoku, gde je Ormuski moreuz i dalje zatvoren nakon američko-izraelskog rata u Iranu, "Rusija ostaje najozbiljnija pretnja" britanskoj bezbednosti, prenosi Gardijan. Prema njegovim rečima, deset zemalja članica Zajedničkih ekspedicionih snaga (JEF) prošle nedelje je potpisalo izjavu o nameri da stvore "multinacionalne pomorske snage", koje će delovati kao