Makroekonomska stabilnost i reforme: Macut o ključnim izazovima za državu

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut kazao je da je tu dužnost preuzeo, u aprilu prošle godine, "u vreme dubokih društvenih podela" i da je osnovni zadatak bio "očuvanje stabilnosti države".

Đuro Macut, foto: Srđan Ilić "Kada je reč o ocenama rada, u tom momentu bilo je najvažnije da radimo zajednički kao tim, odgovorno u korist građana Srbije, a ne pojedinačno po resorima, kada se situacija stabilizovala, jasno je da postoje ministri koji su dali snažan doprinos, ali i oni kod kojih se očekuje više zalaganja", rekao je Macut za današnji list "Politika". Nakon nedavno obeleženih godinu dana Vlade, 16. aprila, Macut je kazao da će u narednom periodu