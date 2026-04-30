Protest u Rakovici nakon napada na aktiviste u Resniku: "Nasilje nas neće obeshrabriti"

Insajder
U beograskom naselju Rakovica održava se protest građana zbog jučerašnjeg incidenta, kada su, prema tvrdnjama aktivista iz “Zbora Rakovica”, u naselju Resnik tokom mirne akcije deljenja nalepnica “Studenti pobeđuju”, brutalno napadnuta trojica učesnika. Prema njihovim rečima, grupa od desetak napadača tada je izašla iz kombija sa obeležjima “Srbija pobeđeuje”, dok je jedan od učesnika zbora, nakon fizičkog maltretiranja, prisilno ubačen u crni automobil bez registarskih oznaka i odvezen u nepoznatom pravcu.

Protest u Rakovici. Foto: Dušan Trifunović Milešić/Insajder Glavna poruka skupa je da se ne slažu na nasiljem koje se dešava na ulicama, prenosi N1. “Najbitnije je da svojim prisustvom podržimo ideju da ovakvih stvari više ne dolazi. Ako je dovoljno da se ljudi uplaše što se dele nalepnice, mislim da to dovoljno govori o kvalitetu ljudi koji se toga plaše", kazao je Srđan jedan od prisutnih aktivista. Kako je rekao, ovakvi potezi ih neće obeshrabriti u borbi za
