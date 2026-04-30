Putevi Srbije: Pojačan saobraćaj zbog prvomajskih praznika, gužve na putevima već od danas popodne

Putevi Srbije upozorili su danas da se, povodom prvomajskih praznika i produženog vikenda, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Srbiji.

Saobraćaj ilustracija Foto: Tanjug/ AMIR HAMZAGIĆ Kako se navodi u saopštenju, najveće opterećenje očekuje se danas u popodnevnim i večernjim satima, kao i u jutarnjim časovima narednog dana. Pojačan saobraćaj očekuje se i pri povratku građana sa odmora, u nedelju, 3. maja, u popodnevnim i večernjim satima, kao i u jutarnjim časovima narednog dana. Putevi Srbije navode da su spremni da odgovore na povećan intenzitet saobraćaja i obezbede bezbedno odvijanje