Reporteri bez granica: Srbija pala na 104. mesto na Svetskom indeksu slobode medija

Srbija je pala na 104. mesto od ukupno 180 rangiranih zemalja na ovogodišnjem Svetskom indeksu slobode medija koji je danas objavila nevladina organizacija Reporteri bez granica (RSF), što je pad od osam mesta u odnosu na prethodnu godinu.

Foto: Srđan Ilić U delu gde se govori o Srbiji navodi se da su novinari koji su izveštavali o antivladinim protestima 2025. godine pretrpeli rekordan broj fizičkih napada, najmanje 100, od ​​kojih su mnoge počinili policajci. "U političkoj klimi koja je postala još više polarizovana antivladinim protestima u periodu 2023-2025, novinari su često mete napada članova vladajuće elite na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, predatorom medijskih sloboda, a koje