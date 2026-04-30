Tramp kritikovao Merca, poručio mu da se fokusira na okončanje rata između Rusije i Ukrajine

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je danas kritikovao nemačkog kancelara Fridriha Merca, poručivši mu da bi trebalo da se više fokusira na okončanje rata između Rusije i Ukrajine, a manje na, kako je naveo, mešanje u napore za suzbijanje "iranske nuklearne pretnje".

"Nemački kancelar bi trebalo da provodi više vremena na okončanju rata Rusija-Ukrajina (u kojem je bio potpuno neefikasan), kao i na popravljanju svoje zemlje, posebno u oblasti imigracije i energetike, a manje vremena na mešanje u napore onih koji rade na uklanjanju iranske nuklearne pretnje, čime se svet, uključujući Nemačku, čini bezbednijim", napisao je Tramp na mreži Truth Social. Nemački kancelar izjavio je u