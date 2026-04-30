Obradović poziva na oprez pred Zlatibor: Ne očekujemo da će drugi meč biti nalik prvom...

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da želi novu pobedu protiv Zlatibora i u drugoj utakmici plej-ina KLS.

Druga utakmica između Zlatibora i Zvezde biće odigrana u petak od 18 časova u sportskoj dvorani u Čajetini, a Obradović na ovom meču neće moći da računa na Stefana Miljenovića. "Putujemo na drugi meč sa željom da dođemo do nove pobede u duelu sa ekipom Zlatibora. Nemamo pravo, niti očekujemo da će drugi meč biti nalik prvom. Igra se na terenu našeg rivala, želeće da pokažu reakciju nakon prve utakmice. Na nama je da identičnim pristupom, željom i energijom