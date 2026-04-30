Simeone jasan posle meča protiv Arsenala: "Imaju kvalitet da osvoje Ligu šampiona!"

Atletiko iz Madrida i Arsenal odigrali su nerešeno (1:1) prvi meč polufinala Lige šampiona.

Posle ove utakmice, novinarima se obratio Dijego Simeone koji je na početku izlaganja pohvalio atmosferu. "Atmosfera... Ne pamtim ovakvu atmosferu na početku utakmice. Fantastično, divno, poklon za tim. Prvo poluvreme je bilo mirnije, sa jednom šansom za Hulijana i jednom za njih. U drugom poluvremenu smo više zategli stvari, video se njihov umor od toliko utakmica koje su igrali, moraju da osvoje Premijer ligu i Ligu šampiona. U drugom poluvremenu smo mogli da