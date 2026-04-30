U Nemačkoj pala "ruska krtica": Špijun snimao fabrike dronova i vrbovao ljude za sabotaže!

U Nemačkoj je uhapšen državljanin Kazahstana osumnjičen da je obaveštajnoj službi Rusije davao informacije o mogućim metama sabotaže u vojnoj industriji.

Kancelarija saveznog tužioca je saopštila da je Sergej K. priveden u utorak i da je stalni kontakt sa ruskom obaveštajnom službom održavao bar od maja 2025. godine prenoseći informacije o vojnim kompanijama, uključujući one koje razvijaju dronove i robote. Osumnjičeni je nudio i da regrutuje članove za grupu za špijunažu i sabotažu. Vlasti Nemačke i drugih država EU i NATO su u povišenoj pripravnosti od početka rata Ukrajine i Rusije u februaru 2022. godine.
Pročitajte još

Bardela: Ako postanem predsednik, skinuću zastavu EU sa Jelisejske palate

Bardela: Ako postanem predsednik, skinuću zastavu EU sa Jelisejske palate

Politika pre 8 minuta
Zelenski: Pažnja SAD na Bliskom istoku, smanjuje pritisak na Rusiju

Zelenski: Pažnja SAD na Bliskom istoku, smanjuje pritisak na Rusiju

Politika pre 8 minuta
Fidan: Nema političke volje u EU da prihvati Tursku

Fidan: Nema političke volje u EU da prihvati Tursku

Politika pre 33 minuta
Tramp je proglasio poraz Ukrajine

Tramp je proglasio poraz Ukrajine

Politika pre 1 sat
Oglasilo se ministarstvo: Broj HIV infekcija u Rusiji prepolovljen u poslednjih 10 godina

Oglasilo se ministarstvo: Broj HIV infekcija u Rusiji prepolovljen u poslednjih 10 godina

Kurir pre 3 sata
Desničar preti Bardela: "Ako postanem predsednik, skinuću zastavu EU sa Jelisejske palate"

Desničar preti Bardela: "Ako postanem predsednik, skinuću zastavu EU sa Jelisejske palate"

Telegraf pre 3 sata
Tramp posle razgovora sa Putinom: Ratovi u Ukrajini i Iranu mogli bi da se završe u isto vreme

Tramp posle razgovora sa Putinom: Ratovi u Ukrajini i Iranu mogli bi da se završe u isto vreme

Danas pre 4 sati

U Nemačkoj pala "ruska krtica": Špijun snimao fabrike dronova i vrbovao ljude za sabotaže!

U Nemačkoj pala "ruska krtica": Špijun snimao fabrike dronova i vrbovao ljude za sabotaže!

Kurir pre 8 minuta
Očekuje se da se Komi preda američkim vlastima

Očekuje se da se Komi preda američkim vlastima

Politika pre 8 minuta
Bardela: Ako postanem predsednik, skinuću zastavu EU sa Jelisejske palate

Bardela: Ako postanem predsednik, skinuću zastavu EU sa Jelisejske palate

Politika pre 8 minuta
Zelenski: Pažnja SAD na Bliskom istoku, smanjuje pritisak na Rusiju

Zelenski: Pažnja SAD na Bliskom istoku, smanjuje pritisak na Rusiju

Politika pre 8 minuta
Mamdani: Kralja Čarlsa bih pitao da vrati „Kohinor”– kraljevski dragulj Indiji

Mamdani: Kralja Čarlsa bih pitao da vrati „Kohinor”– kraljevski dragulj Indiji

Politika pre 8 minuta