U Nemačkoj pala "ruska krtica": Špijun snimao fabrike dronova i vrbovao ljude za sabotaže!

U Nemačkoj je uhapšen državljanin Kazahstana osumnjičen da je obaveštajnoj službi Rusije davao informacije o mogućim metama sabotaže u vojnoj industriji.

Kancelarija saveznog tužioca je saopštila da je Sergej K. priveden u utorak i da je stalni kontakt sa ruskom obaveštajnom službom održavao bar od maja 2025. godine prenoseći informacije o vojnim kompanijama, uključujući one koje razvijaju dronove i robote. Osumnjičeni je nudio i da regrutuje članove za grupu za špijunažu i sabotažu. Vlasti Nemačke i drugih država EU i NATO su u povišenoj pripravnosti od početka rata Ukrajine i Rusije u februaru 2022. godine.