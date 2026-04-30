Čeka nas pakao na putevima za Prvi maj: Pojačan saobraćaj kreće već danas, ovde se očekuju najveći zastoji

Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je da se povodom prvomajskih praznika i produženog vikenda očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Srbiji. "Najveće gužve očekuju se već danas u popodnevnim i večernjim satima, kao i tokom jutra narednog dana.

Dodatno opterećenje saobraćajnica očekuje se i pri povratku građana sa odmora, u nedelju, 3. maja, posebno u popodnevnim i večernjim časovima, ali i tokom jutra u ponedeljak", poručuju iz "Puteva Srbije", prenosi RINA. Iz ovog javnog preduzeća navode da su sve ekipe u pripravnosti i da će preduzimati neophodne mere kako bi se obezbedilo bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja, kao i brži protok vozila kroz naplatne stanice. Vozačima se savetuje da na put kreću