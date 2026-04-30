Crvena zvezda u finalu Kupa Srbije: Treći put u nizu isti timovi se bore za trofej

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Jedinstvo na Ubu (2:1) i obezbedili sebi još jedno finale Kupa Srbije.

Kao i prethodne dve sezone, beogradski crveno-beli će se za trofej boriti protiv Vojvodine koja je u sredu uveče u Beogradu bila bolja od Grafičara (2:1). Zvezda je 2024. godine savladala Vojvodinu (2:1) u Loznici, a 2025. godine (3:0) u Zaječaru. Sada će se finale igrati na stadionu "Lagator" u Loznici 13. maja. Do meča za titulu Crvenu zvezdu poveli su Frenklin Tebo Učena koji je pogodio u sedmom minutu meča i Bruno Duarte koji je postavio konačan rezultat u